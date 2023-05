Kayseri'de ‘Türk Mutfağı' şöleni

Kayseri'de ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' haftası çerçevesinde Türk mutfağının önde gelen yemekleri sergilendi . Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri tam anlamıyla her şeyiyle bir turizm şehri” dedi.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Kayseri Kalesi'nde düzenlenen etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, “Dünyanın en önemli mutfaklarından birini oluşturan Türk mutfağı köklü geçmişinden itibaren yaratıcılığını kaybetmeden yeni dokunuşlarla zenginleşen çok büyük bir mutfaktır. Türk yemekleri verimli topraklarda yetişen, kaliteli tohumlardan elde edilen çok çeşitli meyve ve sebzelerin yanı sıra beyaz ve kırmızı etlerle hazırlanmaktadır. Bu zengin mutfak her biri asırları aşan bilgi birikiminin yansıması olan dillere destan tatlarını sunarken de geleneklerin ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını da sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, “Ülkemiz gastronomi turizmi açısından oldukça zengin, bir mutfak kültürüne sahiptir. Dünyanın en zengin 3 mutfağı arasında gösterilen Türk Mutfağı gerek kullanılan malzemeler gerekse pişirme yöntemleri açısından diğer milletlerin mutfaklarına göre önemli farklılıklar gösteriyor. Ülkemize gelen turistlerden elde edilen gelirin yaklaşık 5'de 1'ini gastronomi turizminden elde edilmektedir. Ülkemizin her geçen yıl artan turizm hedefinden Kayseri olarak mutlaka üzerimize düşen payı almalıyız. Şüphesiz ki Kayseri, 6 bin yıllık tarihi ile ve yakın zamanda bulunan 7.5 milyon yıllık fosilleri ile her alanda önemli medeniyetlere beşiklik etmiş bir şehirdir. Her medeniyet bu şehrin yemek kültürüne bir katkı sunmuş, şehrimizde yaşamış olan ve yaşayan farklı etnik yapılar bu ülkenin zenginliği ve renkli yapısıyla yemek kültürümüzü de zenginleştirmiş. Mantısından, yağlamasına, pastırmasından, ilişkiriğine, pehlisinden, fırın ağzına, nevzinesinden gilaburusuna kadar bu şehrin zengin bir mutfak kültürü var. Annelerimizin, büyük annelerimizin elinde bu yiyecek ve içecekler müthiş güzellikteki bir damak tadı olarak sofra kültürümüze yansımıştır” şeklinde konuştu.

“Kayseri ulusal bazda kreatif şehirler arasında”

Kayseri'nin ulusal bazda kreatif şehirler arasında UNESCO'nun geçici listesinde yer aldığını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri'mizin yeme-içme kültürü 6 bin yıl önceye dayanmaktadır. Dolayısıyla bunu bir zenginlik olarak görür, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın da zenginliğinin de bugünlere kadar taşındığını da rahatlıkla ifade edebilirim. Biz Kayseri'mizi hem turizm açısından hem gastronomi açısından ön plana çıkartmak için değişik çalışmalar yaparken, yaptığımız çalıştay sonrası müracaatımız da değer bularak, ulusal bazda kreatif şehirler bağlamında Kayseri'miz UNESCO'nun geçici listesinde yer aldı. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimizi müzeler şehri, şehrimizim kütüphane şehri yapma adına hem ilçe belediyelerimiz hem büyükşehir belediyesi, valiliğimiz ile dayanışma içerisinde odalarımızın her zamanki katkısıyla çalışmalar yaparken, Kayseri'de o yok bu yok şeklindeki mazeretleri de giderme adına bir çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

“Kayseri her şeyiyle bir turizm şehri”

Kayseri'nin tam anlamıyla bir turizm şehri olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Günümüzde ülkelerin mutfaklarından bahsederken, İtalyan mutfağı, Çin mutfağı ve Türk mutfağı derken, sadece doyma amaçlı yapılan bir uğraştan bahsetmiyoruz. Aslında bir kültür aktarımından bahsediyoruz. Mutfakla beraber o yemeği yeme şekli, oturma düzeni bu yemeğin ortaya çıkış şartlarıyla beraber bir kültürü aktarıyoruz. Bizim kültürümüz çok farklı. Bizim kültürümüzde bir taziye olur taziye sahibine komşuları yemek yaparlar ve götürürler. Bizim kültürümüzde bir düğün olur, komşuları yemek yaparlar. Düğün sahipleri yorgundur, telaşlıdır diye götürürler. Dolayısıyla sadece doyma amaçlı yemek yemiyoruz. Türk mutfağını sunduğumuzda koca 2 bin yıllık kültürü de tanıtmış oluyoruz. Bunu hep söylüyoruz; Kayseri sanayi şehri, ticaret şehri, artık savunma sanayi şehri ama Kayseri tam anlamıyla he rşeyiyle bir turizm şehri” dedi.