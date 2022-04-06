Kayseri'de U-12 erkeklersu topu müsabakaları düzenlenecek

Kayseri'de 7-10 Nisan tarihleri arasında Su Topu U-12 erkekler festival müsabakaları düzenlenecek olan müsabakalara çeşitli illerden 17 takım katılacak

Kayseri Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek olan festivalde takımlar maksimum 15 minimum 8 kişiden oluşacak ve 5 oyuncu + 1 kaleci ile oynanacak. Oyun süresi 2 devre 12 dakika ve devre arası 3 dakika dinlenme şeklinde olacak. Tüm sporcuların 2021-2022 sezonu lisans ve vizesi mecburi tutulacak.

Kayseri'de yapılacak olan festival maçlarına ise şu takımlar katılacak:

Konya Selçuklu Belediyespor, İstanbul Su Akua Spor Kulübü, Adalar Su Sporları Kulübü, Kayseri Olimpik Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, İstanbul İTÜ Geliştirme Vakfı, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Adalar Su Sporları Kulübü B Takımı, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Giresun Gençlik ve Spor Kulübü, Dalton Koleji, Tofaş A Takımı, Masus, Tofaş B Takımı, Kayseri Rota Spor Kulübü.