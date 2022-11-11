İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de U-14 Ligi'nde hafta içi mesaisi başladı

Kayseri’de okulların ara tatile girmesinin ardından Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi’nde 6.

Kayseri'de okulların ara tatile girmesinin ardından Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi'nde 6. ve 7. hafta karşılaşmaları için hafta içi mesaisi de başlıyor.


Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, sıkışan maç programını rahatlatmak, öğrencilerin ara tatilde spor yaparak tatilini değerlendirmesi amacıyla hafta içine U-14 karşılaşmaları koyduklarını söyledi. 15 Kasım Salı günü Savaş Kurt U-14 Ligi'nde Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu Sahalar ile Vali Muammer Güler Stadı'nda toplam 10 karşılaşma oynanacak.


Savaş Kurt U-14 Ligi'nde 17 Kasım Perşembe günü ise yine Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu Sahalar ve Vali Muammer Güler Stadı'nda 10 karşılaşma oynanacak.

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