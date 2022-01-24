İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de ulaşıma kar ve tipi engeli; 173 mahalle yolu ulaşıma kapalı

Kayseri’de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 173 mahalle yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 173 mahalle yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.


Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahallelerin yolları kapandı. Bünyan'da 3, Develi'de 20, İncesu'da 4, Kocasinan'da 4, Pınarbaşı'nda 70, Sarız'da 30, Talas'ta 4, Tomarza'da 30 ve Yahyalı'da ise kapanan 8 yolunu açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.


Ekiplerin şuana kadar yaptıkları çalışmalarda ise 228 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

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