Kayseri'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Türkiye'de bisiklet sporunun merkezi haline gelen kentte 12 ülkeden 55 sporcunun katıldığı uluslararası dağ bisiklet yarışları heyecanı sürüyor.

Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş., ORAN Kalkınma Ajansı, Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Velo Erciyes ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle Koramaz Vadisi'nde devam ediyor. Japonya, Slovenya, Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan gibi ülkelerin yer aldığı 12 ülkeden 55 sporcunun katıldığı yarışlar 23 Nisan'da Best High Altitude MTB Cup ile Koramaz Vadisi'nde başladı. Yine 27 Nisan'da Velo Erciyes MTB CUP yarışları, Koramaz Vadisi'nde gerçekleşti. Usta pedalcıların mücadelesine sahne olan yarışlarda Koramaz Vadisi ile Erciyes Dağı'nın bir arada yer aldığı muhteşem görüntüler de objektiflere yansıdı.

Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu yerlerin ön plana çıkartılmasının da hedeflendiği yarışlara 1 Mayıs'ta Mounth Erciyes High Altitude MTB Cup, 2 Mayıs'ta Erciyes MTB Cup Koramaz Vadisi'nde, yine 25 Mayıs'ta Central Anatolia MTB Cup ve 26 Mayıs'ta Kayseri MTB Cup dağ bisiklet yarışlarına ise Erciyes Dağı'nda devam edilmesi planlanıyor. Öte yandan 2020 yılında Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen yol ve dağ bisiklet yarış takviminde yer alan dünyadaki en fazla bisiklet yarışı, 17 ülkeden 500 sporcunun katıldığı Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları ile Kayseri Erciyes'te gerçekleşti.