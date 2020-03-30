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Kayseri'de umrecilerin karantina süreleri uzatıldı

Umre’den döndükten sonra Kayseri’de karantina altına alınan 244 kişinin karantina süresi uzatıldı.

Umre'den döndükten sonra Kayseri'de karantina altına alınan 244 kişinin karantina süresi uzatıldı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada görülen Korona virüs, Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Virüsle mücadele kapsamında umreden döndükten sonra 16 Mart'ta Talas ilçesinde bulunan Hunat Kız Yurdu'nda gözlem altına alınan 244 umrecinin karantinası sürüyor. 14 gündür gözlem altında bulunan 244 kişinin karantina süresinin uzatıldığı bildirildi. Ayrıca, karantina altında bulunan bazı vatandaşların da Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı, karantina süresinin de bu yüzden ertelendiği öğrenildi.


Sabah saatlerinden itibaren kaldıkları odanın penceresine çıkan bazı vatandaşların da hava aldığı gözlendi.

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