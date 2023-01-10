Kayseri'de Üniversite Rektörleri 2. İstişare Toplantısını KAYÜ'de Yaptı

Kayseri'deki üniversitelerin rektörleri ikinci istişare toplantısını Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın ev sahipliğinde biraya gelen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, üniversiteleri ile ilgili istişare gerektiren konular üzerine karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. KAYÜ Rektörü Karamustafa, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ikincisini gerçekleştirdikleri istişare toplantısının oldukça verimli geçtiğini söyledi.