Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan kardeşler gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan kardeşler gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda C.G. ve M.G. adlı kardeşlerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Kardeşlerin evini tespit eden polis ekipleri, operasyon düzenledi. Şahısların evinde ve araçlarında arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ile 1 adet uyuşturucu ticareti hesap çetelesi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 5 şüpheli şahsa işlem yapılırken, C.G. ve M.G. gözaltına alındı.