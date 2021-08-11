Kayseri'de uyuşturucu operasyonları

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda S.A isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinildi. Yapılan operasyonla S.A. isimli şahıs, Talas ilçesi Turgut Özal caddesi üzerinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 2 fişek halinde 2.90 gram metamfetamin maddesi, elinde bulanan çanta içerisinde 503 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca şahsın ikametinde yapılan aramada 93 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplam 598,90 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo ele geçirildi.

Yine yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Ankara girişi uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda Ş.A. isimli şahsın üzerinden yaklaşık 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ekipler tarafından materyallere el konulurken, şahıslar da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.