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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelinilen araçta arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada, 56 gram bonzai, 6.20 gram esrar ve iki parça halinde 2.20 gram metamfetamin ele geçirildi.


Yakalanan şahıslardan Ö.N.Y. ve V.Y.'ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, M.G. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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