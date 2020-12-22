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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, S.Z.'nin ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahsın Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesinde bir ikamette kaldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. S.Z., düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Yapılan aramada ise 345 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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