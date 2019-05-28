Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; K.K., Z.Y., C.D., C.G., İ.G., A.A., A.Ş., E.Y., S.E., H.C.Ç., G.A., K.E., E.A., E.D. ve Ö.Ö. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında; 17 adet Extacy hap tablet, 34.50 gram Bonzai maddesi ve 1.40 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 15 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.