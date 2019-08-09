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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 17 kişi yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı. 1 kişinin gözaltına alındığı çalışmalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.D., Y.G., Ö.B. M.Y., A.K., T.E., Ö.T.,İ.E.,C.K.,N.E.,E.P.,S.K, E.D,E.D.,Ö.D, O.Ş. ve M.K. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst araç ve ev aramalarında; 1 parça halinde toplamda 0,70 gram gelen metamfetamin, 1 parça halinde toplamda 0,64 gram gelen metamfetamin, 1 parça halinde toplamda 0,90 gram gelen metamfetamin, 1 parça halinde toplamda 0,70 gram gelen metamfetamin, 1 parça halinde toplamda 0,35 gram gelen metamfetamin, 9 parça halinde toplamda 0.25, 0.25, 0.30, 0.30, 0.35, 0.30, 0.75, 0.75, 0.80 gram gelen metamfetamin ve 1 parça halinde toplamda 0,95 gram gelen metamfetamin ele geçirildi.


Yakalanan 16 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 1 şahsa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticaretinden işlem gören Y.S. ise, gözaltına alındı.

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