Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda R.G.K. (35) ve E.D. (39) yakalandı. Yapılan aramalarda 4 parça halinde 45 gram uyuşturucu maddelerden metemfetamin, 2 parça halinde sentetik kannabinoid ve 2 parça halinde esrar maddesi ele geçirildi. R.G.K. ve E.D. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.