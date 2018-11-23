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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 45 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda R.G.K. (35) ve E.D. (39) yakalandı. Yapılan aramalarda 4 parça halinde 45 gram uyuşturucu maddelerden metemfetamin, 2 parça halinde sentetik kannabinoid ve 2 parça halinde esrar maddesi ele geçirildi. R.G.K. ve E.D. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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