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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 150 gram eroin ile 20 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu üzerinde çalışma yapan ekipler, bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 4 parça halinde 150 gram eroin maddesi, 2 parça halinde 20 gram metemfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçirildi. İran uyruklu K.A. (47) ve M.F. (30) 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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