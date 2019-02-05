Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu üzerinde çalışma yapan ekipler, bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 4 parça halinde 150 gram eroin maddesi, 2 parça halinde 20 gram metemfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçirildi. İran uyruklu K.A. (47) ve M.F. (30) 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.