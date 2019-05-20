Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda F.A. (36), Ş.Ö. (24), M.G. (27), F.A. (25), İ.D. (22), T.Ş. (27) ve B.Ö. (29) yakalandı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada; 3 parça halinde toplam 18.75 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 5 şahıs 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapılarak salıverilirken, F.A. (36) ve Ş.Ö. (24) ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.