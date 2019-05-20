İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 18,75 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda F.A. (36), Ş.Ö. (24), M.G. (27), F.A. (25), İ.D. (22), T.Ş. (27) ve B.Ö. (29) yakalandı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada; 3 parça halinde toplam 18.75 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 5 şahıs 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapılarak salıverilirken, F.A. (36) ve Ş.Ö. (24) ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.