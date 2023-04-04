İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde yapılan çalışmalarda; MA. ve T.G. yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 915 adet hap, 5 parça halinde toplamda 275 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. ve T.G. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı.


Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.