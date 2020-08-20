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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye bağlı Yarım Mahallesinde operasyon düzenledi. Operasyonda H.H.Ç., K.S. ve H.G. gözaltına alınırken, 2 parça halinde 87.5 gr bonzai maddesi, 2 fişek metamfetamin maddesi ve 1 adet alüminyum folyo ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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