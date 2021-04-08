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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda İran uyruklu M.B., M.J. ve A.A.'yı yakaladı. Yapılan üst ev ve araç aramalarında 45 gram metamfetamin ve bir fişek eroin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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