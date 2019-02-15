Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; M.C.K. (24), H.A.Ç. (38), O.S. (26), H.E. (34), R.A. (27),Ö.S. (18), A.B (30) yakalandı. Ayrıca yapılan aralamarda 1 adet hassas terazi, 17 fişek halinde satışa hazır uyuşturucu maddelerden metemfetamin ve sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, satış için hazırlanmış folyo parçaları, uyuşturucu paket ayrımı için aparat, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 8 adet 9*19 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.