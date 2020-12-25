Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Hacılar İlçesinde M.S.'ye ait evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 530 gram metamfetamin, 37 gram Bonzai, 230 gram kenevir tohumu, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği ve 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili M.S. ile evde bulunan M.Ç.A., E.D., A.D., Ö.Y., B.D. ve H.K. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.