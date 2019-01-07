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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 43,70 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kente diğer illerden uyuşturucu madde nakleden şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.Y. (48) ve E.A. (36) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramasında toplam ağırlığı 43,70 gram gelen uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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