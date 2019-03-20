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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda İ.Ç. (24), F.A. (31), B.K. (29), M.Y. (25), S.Ö. (39), S.K. (30) ve H.M.G. (30) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında satışa hazır vaziyette paketlenmiş 2 parça halinde toplam 0.83 gram gelen Bonzai maddesi, 3 parça halinde toplam ağırlığı 2.28 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan 7 şahıstan 5 şahıs 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak' salıverildi. İ.Ç. (24) ve F.A.'nın (31) 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli mercilere çıkarılacağı bildirildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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