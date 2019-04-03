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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 11,25 gram metamfetamin ile 3,20 gram bonzai ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda İ.S. (26) ve Y.S. (20) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında satışa hazır vaziyette paketlenmiş 10 parça halinde toplam 11,25 gram metamfetamin maddesi ile 2 parça halinde toplam ağırlığı 3,20 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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