Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekiplerince il genelinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan' şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda Y.Ö. (31) ve M.O. (24) yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan aramada; 2 parça halinde toplam 5,80 Gram gelen Metamfetamin Maddesi ve uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesinin çoğaltılması için kullanılan bir miktar limon tuzu ele geçirildi. Yakalanan 2 şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.