Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; Y.D. (41) ve L.B. (43) yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada; 3 parça halinde toplam 7.15 gram gelen metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde satımında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo rulosu ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.