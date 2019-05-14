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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 7,15 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; Y.D. (41) ve L.B. (43) yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada; 3 parça halinde toplam 7.15 gram gelen metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde satımında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo rulosu ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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