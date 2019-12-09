Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olarak uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde H.A. B.S. isimli şahısların birlikte hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Çalışmalar sonucu şahıslar yakalanırken ev ve üst aramalarında; 2 poşet halinde 10.45 gram metamfetamin maddesi, 2 fişek alüminyum folyoya sarılı vaziyette metamfetamin maddesi, fişek bonzai maddesi, kutu içerisinde 13 gram bonzai maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ile 1 adet alüminyum folyo ele geçirildi.

Yakalanan şahıslara 'uyuşturucu madde ticaretinden' işlem yapılırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.