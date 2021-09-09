Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu ticareti' yaptığı belirlenen bir kişi yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Melikgazi İlçesi Osmanlı Mahallesinde A.E.'nin depo olarak kullandığı eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bin 458 adet sentetik uyuşturucu hap ve 540 gram ağırlığında Afgan macunu (uyuşturucu madde) ele geçirildi. Olayın ardından A.E., gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.