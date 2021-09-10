İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir araçta 114,3 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmada H.O. ve G.Y. 'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getirceği bilgisi alındı. Ekiplerce şahısların kullanmış oldukları araç tespit edilerek Malatya yolu uygulama noktasında araca müdahale edildi. Araçta yapılan aramalarda 114.3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.O. ve G.Y. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.