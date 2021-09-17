Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda A.Ö. ve M.Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şahıslara ait Hacılar'da bağ evi, Cırgalan'da bağ evi, Talas'ta ikamet, Oymaağaç'ta iş yeri olmak üzere toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 75 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 290.42 gram metamfetamin maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet pompalı kartuş, 1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo, suçtan elde edilen gelir kapsamında 4 bin 820 TL ile 100 euro ele geçirildi. A.Ö. ve M.Ö. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.