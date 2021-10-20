Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan çalışmalarda; 2 şahıstan 6 gram sentetik kannobinoid ve 0,77 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' 1 kişiye ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.