Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda S.K. ve M.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Şahısların bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramalarda; 5 paket halinde satışa hazır 15 gram metamfetamin, 7 paket halinde satışa hazır 25 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet pala ve 1 adet av tüfeği ile 6 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheliye işlem yapılırken, S.K. ve M.Y. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.