İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 8 kişiye işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda S.K. ve M.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Şahısların bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramalarda; 5 paket halinde satışa hazır 15 gram metamfetamin, 7 paket halinde satışa hazır 25 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet pala ve 1 adet av tüfeği ile 6 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheliye işlem yapılırken, S.K. ve M.Y. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.


Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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