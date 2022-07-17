İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 23.

25 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda İ.B.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada; 23.25 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu paketlemek için eldiven ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şüpheliye işlem yapılırken İ.B. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.


Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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