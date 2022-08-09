İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda İ.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. İlçeye bağlı Mevlana mahallesinde ekiplerce yapılan çalışmalarda; 5 parça halinde 2.40 gram eroin, 10 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan eldiven, 1 adet rulo folyo ele geçirildi.


Olay ile ilgili şüpheli İ.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.