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Kayseri'de uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 03.04.2020 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları operasyonunda, 2 poşet halinde 113 gram eroin ele geçirilerek, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şahıs da gözaltına alındı.


Düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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