İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik Özel Harekat polislerinin de katılımı ile Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerinde eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan ve birçok suçtan aranması olan 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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