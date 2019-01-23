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Kayseri'de uyuşturucuya geçit verilmiyor: 3 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, B.Ö. (23), E.E. (23) ve S.S. (27) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve ev aramalarında, 1 parça şeffaf poşet içerisinde toplam ağırlığı 110 gram gelen bonzai, 1 parça ağırlığı 5.35 gram gelen Bonzai ve 4 parça toplam ağırlığı 3.10 gram gelen metamfetamin ele geçirildi.


Yakalanan 3 kişi, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

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