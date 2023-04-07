Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 36 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 Nisan - 7 Nisan tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda; 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından 36 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalarda, 493 gram çeşitli uyuşturucu madde, 926 adet uyuşturucu hap, 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet fişek, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, işlemleri tamamlanan 7 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.