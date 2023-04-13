İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 4 günde 33 zehir taciri yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 4 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 33 zehir taciri yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 4 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 33 zehir taciri yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8-12 Nisan arasında şehrin farklı noktalarında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen 12 operasyonda 33 zehir taciri yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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