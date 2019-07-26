Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, S.A. ,M.E.K. ,İ.D. ,V.A. ,T.C. ,B.Y. ,Y.E.S., S.A., Ö.E., O.D. ve H.A. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 197,25 gram metamfetamin, 9 adet ekstasy hap, 1 adet hassas terazi, 23 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan kilitli poşet ve 1 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçirildi.

Yakalanan 7 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 3 şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Firarda bulunan H.A. isimli şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.