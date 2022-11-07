Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 3-7 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 34 kişi uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelesine aman vermeden devam ediyor. Ekiplerce 3-7 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 34 kişi uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayacağız” ifadelerini kullandı.