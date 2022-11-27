Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de uyuşturucuya karşı seferberlik başlattıklarını söyleyerek, 3 ay içerisinde 300 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 418 uyuşturucu tacirinin tutuklandığını belirtti. Vali Çiçek, “Anadolu'nun en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini yapmak için kararlıyız” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte uyuşturucuya karşı yapılan çalışmalar ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na bilgiler verdi. Vali Çiçek, uyuşturucuyla ciddi bir mücadele içerisinde olduklarını söyleyerek, “Kayseri'de göreve başladığımız günden itibaren gerçekten uyuşturucuyla ilgili ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Adeta şehir olarak seferberlik başlattık. Özellikle emniyet ve jandarma anlamında ilk geldiğimiz haftadan itibaren güven timleri oluşturduk. 120 tane emniyette, 40 tane de jandarma bölgesinde olmak üzere toplamda 160 güven timimiz her gün 24 saat parklarda, sokaklarda, okul önlerinde, çarşıda görev yapmaktadır. Bu personellerimizin giydikleri kırmızı üniforma üzerinde güven timleri yazıyor ve her alandalar. Birçok operasyon yaptılar. Bunun yanında ayrıca sivil ekiplerimizin sayısını artırdık. Özellikle güven timlerimizin meydanlarda olmasının sebebi caydırıcı olmalarıdır. İnsanların, polisin burada olduğunu bilmelerini istiyoruz. Suça karşı da mücadelemizin devam etmesi için aynı zamanda sivil polislerimizi de alanda görevlendirdik. Uyuşturucuyla ilgili narkotik şubemizin çok ciddi operasyonları oldu. Özellikle hem il içerisinde uyuşturucu satmak isteyenlere, gençlerimizi zehirlemek isteyenlere fırsat vermiyoruz. Şuana kadar 300 tane operasyon yaptık. Bu operasyonlarda 418 kişi tutuklandı ve içerdeler. Ciddi bir azalma olduğunu biz görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri'ye Anadolu'nun en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini yapmak için kararlı olduklarını kaydeden Çiçek, “Bu polisiye tedbirler ile tek başına olacak bir konu değil. O yüzden özellikle sivil toplumla beraber yeni bir çalışma başlattık. Yeşilay ile çok sıkı çalışıyoruz. Rehabilitasyon çerçevesinde yeni br merkez yapmak için çalışıyoruz. Anadolu'nun en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini yapmak için kararlıyız. Bunun için hayırseverlerimizde hazır” ifadelerini kullandı.

“Kayseri'de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız”

“Kayseri'de ıssız sokak kalmayacak” diyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Şunu açık yüreklilikle söyleyelim. Kayseri'de ıssız sokak bırakmıyoruz. Türkiye'de belki de sokakların en çok kamerayla izlenildiği bir il haline gelmek istiyoruz. Bunun içinde gerekli ihalelerimizi yaptık. Hatta birçok yerde kameralarımız takılmaya başlandı. Kayseri'de metruk bina da bırakmayacağız. Aynı zamanda bütün alanlar kameralar ile izlenilecek ve kör noktalar bırakılmayacak. Bunun yanında kurduğumuz Erdemlerimizle Varız Derneğimizi daha faal hale getirdik. Özellikle uyuşturucu başlamadan önce acil uyarı sistemleri gibi gençlerimizi ve aileleri bilgilendirecek sistemi kurduk. Narkotik Anne Projesi belki de Türkiye'de birçok yerde uygulanıyor ama Kayseri buna bir başka önem veriyor. Bu proje ile bütün annelere ulaşmaya çalışıyoruz. Biz uyuşturucuya karşı Kayseri'de savaş başlattık. Hem İçişleri Bakanımıza hem de Kayseri halkımıza söz verdik. Kayseri'de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız” şeklinde konuştu.