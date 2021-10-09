Kayseri'de vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekiplerince, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesi ve Erciyes Üniversitesi yurtlar bölgesindeki kamuya açık alanlarda KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) broşürü ve maskesi dağıtılarak, farkındalık çalışması yapıldı. Ekiplerce vatandaşlara; şiddet uygulayan kişiler hakkında alınabilecek tedbirler, şiddete maruz kalan kişilerin nerelere başvurulabileceği, yararlanılabilecek haklar ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı.