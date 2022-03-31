İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde taşyünü yüklü tır, virajı alamayınca devrildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde taşyünü yüklü tır, virajı alamayınca devrildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Elagöz Mahallesi Kuzey Çevreyolunda meydana gelen kazada E.E. idaresindeki 23 K 0461 plakalı taşyünü yüklü tır virajı alamayarak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.