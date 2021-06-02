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Kayseri'de Voleybol Bölgesel Lig maçları oynanacak

Türkiye Voleybol Bölgesel Lig maçları 32 farklı grup merkezinde 8-13 Haziran tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu grup merkezlerini ve maçların talimatlarını açıklarken, Kayseri grubunda 3 takım 10-13 Haziran tarihleri arasında parkeye çıkacak.


Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 10-13 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de oynanacak olan grup maçlarında Kayseri Hürriyet MTAL, Kayseri Altunspor ve Kahramanmaraş Elbistan Gençlik takımları mücadele edecek. Beş takımlı gruplarda ise maçlar 8 Haziran'da başlayacak. Tüm gruplarda fikstürleri hazırlama yetkisi yarışmanın yapıldığı il temsilcisinde olacak. Gruplarında birinci olan takımlar finallere yükselme hakkı kazanırken, final maçları 20-23 Haziran tarihleri arasında oynanacak. 2.ligde takımı bulunan kulüpler, gruplarında birinci olduğu takdirde grup ikincisi olan takım finale çıkacak. Bölgesel Ligde mücadele edecek takımlarımızdan PCR testi yaptırması istenmeyecek. Ancak, müsabakalarında covid-19 pozitif vakaları ve/veya karantina süreçleri sebebiyle müsabaka ertelemesi yapılmayacak, müsabakaya çıkmayan takım (3-0 Hükmen) mağlup sayılacaktır. TVF'den yapılan açıklamada, Covid-19 kısıtlamalarının spor müsabakalarını kapsamadığı ve kulüplerin bulunduğu il yada ilçe spor müdürlüğünden alınan onaylı kafile listesi izin belgesi olarak kullanılabileceğinin altı çizildi.

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