Kayseri'de Wellness 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu açılacak

Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu tarafından Kayseri'de 22 Temmuz-02 Ağustos 2019 Tarihleri Arasında Wellness 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu Açılacak.

Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 22 Temmuz-02 Ağustos 2019 tarihleri arasında Wellness 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu açılacağı duyuruldu. Kurs için başvuralar 18 temmuz tarihine kadar devam edecek. Kurs, Temel Eğitim dersleri ile başlayacak ve katılımcılara 6 Gün Teori, 6 Gün Uygulama olmak üzere 12 gün sürecek. Kursa katılmak isteyenlerin en az Lise veya dengi okul mezunu olması, 18 yaşını doldurmuş olması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak, taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olmak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği Ve Hazırlanacak Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydanfazla veveya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmamak gibi şartlar aranıyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinden öğrenci-mezun olanlar için kursa kayıt için 900 TL katılım ücreti istenirken diğer adayların kurs başvurularında ödemeleri gereken rakam ise Bin 800 lira olarak açıklandı.