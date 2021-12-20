Kayseri'de yaban hayatına destek

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin muhtelif yerlerinde yapılan yemleme çalışmaları kapsamında doğaya kuşlar için yem bırakılırken Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ise yaban keçileri için yaklaşık 1 ton balya yem bırakıldı. Devam eden olumsuz hava koşullarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün, yaban hayatını desteklemeye devam edeceği bildirildi.