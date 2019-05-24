Kayseri'de Yağmur Yerine Çamur Yağdı

Kayseri'de yerden yükselen toz bulutu yağmurla birleşince çamur yağdı.

Meteoroloji tarafından Güney ve Güneybatıdan gelecek ve hızı saatte 60-80 kilometreye ulaşacağı bilgisi paylaşılan rüzgarla beraber, Kayseri'de yerden yükselen tozlar yağmurun yağmasıyla çamur olarak sokaklara ve araçların üzerine yağdı. Yağışla beraber kent merkezinde araçların ve camların üzerinde çamur lekeleri oluştu.

Arabasını çamur olan vatandaşlardan Oğuz Şahin, “Bilindiği üzere Kayseri'de havalar epeydir sıcaktı. Son günlerde sosyal medyada bahsediliyor Güneyden gelen rüzgarlar ve toz bulutları ile bugün çamur yağdı. Araçların üzeri çamurla kaplı şuan da durum bu” dedi.