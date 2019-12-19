Kayseri'de yakalanan 2 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

Kayseri'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan 5 DEAŞ'lıdan 2'si tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin DEAŞ eylem ve faaliyetlerini engellemek için yaptıkları operasyon sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınla 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine götürüldü.

Yakalanan şahıslardan 2'si yapılan sağlık muayenelerinin ardından adliyeye sevk edildi.