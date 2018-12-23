Kayseri'de yaklaşık 22 milyon TL doğum yardımı yapıldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Bakanlık tarafından 2015 yılında başlatılan Doğum Yardımı Kampanyası kapsamında, Kayseri'de yaklaşık 22 milyon TL yardım yapıldığını söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 2018 yılı çalışmaları hakkında bilgi veren İl Müdürü Nevzat Özer, Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, 2015 yılında Bakanlık uhdesinde başlattığı Doğum Yardımı Kampanyası kapsamında, o zamandan bu yana Kayseri'de yaklaşık 22 milyon TL doğum yardımında bulunulduğunu ifade etti. Özer, “Söz konusu kampanya kapsamında, devletimiz birinci çocuğu olan aileye 300, ikinci çocuğu olan aileye 400, üçüncü çocuğu olan aileye de 600 TL ücret veriyor. Kampanyanın başladığı 2015 yılından bugüne kadar Kayseri'de 72 bin 512 doğum gerçekleştir ve bu çocukların ailelerine 21 milyon 805 bin 952 TL ödemede bulunuldu. Öte yandan Sosyo Ekonomik Destek kapsamında da devletin korumasına almadan 54 çocuğa da hizmet vermekteyiz” dedi.

Yaklaşık 50 çift boşanmaktan vazgeçti

Özer, 2018 yılındaki diğer faaliyetlere dair şunları söyledi:

“ASDEP Projesi kapsamında 16 bin 544 hane ziyareti gerçekleştirdik. Bu hanelere bizzat ASDEP uzmanlarımız ziyaret etti ve devletimizin şefkat yüzünü ve büyüklüğünü göstermiş olduk. 16 bin 400 kişiye evlilik öncesi eğitimi, yaklaşık 20 bin vatandaşımıza AYEP kapsamında aile eğitimleri verdik. Aile hayatında sıkıntı yaşayan, açmazları olan vatandaşlarımıza sunduğumuz Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmeti kapsamında 95 vatandaş başvuru yaptı. Bunların yarısı boşanmaktan vazgeçti. Özellikle dijital medya, istismar ve madde bağımlılığı konularında eğitimlerimiz de devam ediyor. Bu kapsamda 2 bin 105 vatandaşımıza bu konularda eğitim verdik.”

Sevgi Evlerinde kalan çocuk sayısı 127

“Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü alanında yapılan çalışmalar kapsamında Kayseri'de 18 çocuk evi ve 3 çocuk kuruluşu bulunuyor. Sevgi Evleri'nde kalan çocuk sayısı 127. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesinde Kayseri'de 55 civarında denetleme yaptığımız kreş var. Ekonomik nedenlerle çocuğunu kreşe gönderemeyen 41 vatandaşımız da ücretsiz kreş hizmetinden yararlanıyor. Kayseri'de övünerek söylediğimiz hizmetlerden biri de Koruyucu Aile Hizmetlerimiz ve Türkiye'de bu hizmetlerde dördüncü sıradayız.228 çocuğumuz 199 koruyucu ailemizin yanında.”

Kadın Konukevi'nde 834 kadına hizmet verildi

“Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü alanında yapılan çalışmalar kapsamında Kayseri'de 2 kadın konukevi ve 1 Şiddet Önleme Merkezi (ŞÖNİM) bulunuyor. Kadın Konukevi'nde şu ana kadar 834 kadın ve beraberinde 534 çocuğa hizmet verildi. ŞÖNİM'e ise bugüne kadar 628 kadın ve 449 çocuğa hizmet verildi. Koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmaları yapıldı.”

Yaklaşık 32 bin engelliye kimlik kartı sağlandı

“Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü alanında yapılan çalışmalar kapsamında, 31 bin 300 vatandaşa engelliye kimlik kartı verildi. 7 bin 436 ağır engelli hastaya Evde Bakım Hizmeti kapsamında destek sağlandı. 2018 yılında bu hizmete yapılan ödeme ise 98 milyon TL.”

Yaklaşık 4 bin şehit ve gazi yakınına ücretsiz biniş kartı

“Kayseri'deki toplam şehit sayısı 376, malûl gazi sayısı 314, muharip gazi sayısı ise 370. Şehit ve Gazi Hizmetleri Genel Müdürlüğü alanında yapılan çalışmalar kapsamında 3 bin 618 şehit ve gazi yakınına ücretsiz seyahat kartı sağlandı.”